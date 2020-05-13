سقطة جديدة.. الجزيرة تمجد قاسم سليماني.. ووكالة إيرانية حكومية تدخل على الخط

تسببت سقطة جديدة لمنصة تابعة لقناة الجزيرة القطرية، في حالة من الغضب بين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أذاعت مقطعا اعتبره متابعون أنه يمجد قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس لتابع للحرس الثوري الإيراني، وأطلق عليه وصف "الشهيد المجاهد"، وهو ما اعتبره البعض دعما صريحا للإرهاب، بينما دخلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية على الخط.





وخلال المقطع الصوتي الذي أذاعته "بودكاست الجزيرة" روت القناة القطرية صولات وجولات قاسم سليماني، واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المقطع يروج بشكل واضح لـ"سليماني".





وأوضح النشطاء أن تلك القناة حاولت أن تصنع منه بطلا ، متجاهلة جرائمه وإدارته ميليشيات مسلحة تتبع إيران في كل من سوريا والعراق ولبنان وغيرها.





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بينما وجه منتقدون سهامهم نحو الأمير القطري تميم بن حمد ونظامه بسبب المقطع، معتبرين أنه دعما قطريا صريحا للحرس الثوري الإيراني وأفكاره، بل دفاعا عن "سليماني" جندي الثورة الإسلامية، كما وصفته الجزيرة.





وبعد حالة من الغضب وسلسلة من الانتقادات طالت القناة القطرية على مواقع التواصل وتحديدا "تويتر" و"فيسبوك"، أزالت المنصة تغريدة تروج لجزء من المقطع الأصلي الذي يتجاوز مدته 20 دقيقة.





وفي جزء من المقطع، يصف سليماني نفسه بـ"الجندي الذي كرس حياته لخدمة الإسلام"، حيث تسبب تناسي القناة جرائم الميليشيات الإيرانية التي كان يديرها سليماني في كل من سوريا والعراق واليمن إلى موجة انتقادات واسعة.





من جانبها، احتفت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الرسمية بالتصرف القطري، مستغلة الأمر لانتقاد قناة "العربية"، وقالت الوكالة الإيرانية نصا "اشادت قناة الجزيرة بالقائد السابق لقوة "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق الشهید قاسم سليماني، مما اثار حنق قناة العربية السعودية".





ويواصل النظام القطري تقوية علاقته بنظيره الإيراني منذ المقاطعة العربية للدوحة في 2017 بسبب دعمها للإرهاب.



