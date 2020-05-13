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منوعات

مطاعم شهيرة تعلن قرب عودتها للعمل في بريطانيا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:06 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أعلنت الحكومة البريطانية نيتها في إنهاء حالة الإغلاق و عودة الحياة الطبيعية تدريجيا استعدادا إلى نزول المواطنين إلى الشوارع بعد إنقطاع دام لأشهر . 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الحياة في بريطانيا بدأت تبعث بريق أمل إلى جميع أنحاء العالم حيث خففت القيود على المواطنين للتعايش مع وجود فيروس كورونا . 

وأعلنت أكثر من سلسلة لمطاعم شهيرة لها فروع في معظم دول العالم ، أنها تستعد لفتح ابوابها مرة أخرى أمام المواطنين و سيتم استقبال الطلبات في المطاعم و تناول الطعام في المطعم مع مراعاة شروط اجراءات الوقاية التي فرضتها الحكومة . 

وكان الخبر بمثابة مفاجأة للجميع ، لأنهم توقعوا أن إعادة فتح المطاعم وإعادة الذهاب إليها و تجمع المواطنين سيكون في المرحلة الأخيرة بعد اكتشاف علاج لفيروس كورونا . 

جدير بالذكر أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا تجاوز 33 ألف حالة، وعلى الرغم من زيادة أعداد المصابين إلا أن الحكومة أصرت على رفع القيود و خروج المواطنين للتعايش مع الجائحة . 
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