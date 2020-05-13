مطاعم شهيرة تعلن قرب عودتها للعمل في بريطانيا





ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الحياة في بريطانيا بدأت تبعث بريق أمل إلى جميع أنحاء العالم حيث خففت القيود على المواطنين للتعايش مع وجود فيروس كورونا .





وأعلنت أكثر من سلسلة لمطاعم شهيرة لها فروع في معظم دول العالم ، أنها تستعد لفتح ابوابها مرة أخرى أمام المواطنين و سيتم استقبال الطلبات في المطاعم و تناول الطعام في المطعم مع مراعاة شروط اجراءات الوقاية التي فرضتها الحكومة .





وكان الخبر بمثابة مفاجأة للجميع ، لأنهم توقعوا أن إعادة فتح المطاعم وإعادة الذهاب إليها و تجمع المواطنين سيكون في المرحلة الأخيرة بعد اكتشاف علاج لفيروس كورونا .





جدير بالذكر أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا تجاوز 33 ألف حالة ، وعلى الرغم من زيادة أعداد المصابين إلا أن الحكومة أصرت على رفع القيود و خروج المواطنين للتعايش مع الجائحة .

أعلنت الحكومة البريطانية نيتها في إنهاء حالة الإغلاق و عودة الحياة الطبيعية تدريجيا استعدادا إلى نزول المواطنين إلى الشوارع بعد إنقطاع دام لأشهر .