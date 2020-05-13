موجز السوشيال ميديا | ألبوم جديد لـ مصطفى قمر.. لوك جديد لـ هبة مجدي.. والعوضي شرير السينما

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









وانتقدت نيكول تعليقات متابعيها بعدما نشرت فيديو لها من منزلها "بدون مكياج" منذ ايام قليلة، عبر انستجرام.













ظهر حمو بيكا في الصورة، خلال أحد مشاهد من حلقته في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال في شهر رمضان الجاري.













نشرت الفنانة هبة مجدى صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.













وظهر فى الصورة من أحد مشاهده فى مسلسل " الاختيار" و يظهر فى المسلسل بشخصية الإرهابى هشام عشماوي.













وظهر فى الصورة من خلال بوستر دعائي لالبومه الديني المقبل، والمقرر عرضه على قناته على اليوتيوب يوم 16 مايو الجاري.