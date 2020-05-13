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أخبار العالم

تعيين يس إبراهيم وزيرا للدفاع السوداني

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:01 م
المجلس الانتقالي
المجلس الانتقالي السوداني يعلن تعيين وزيرا جديدا للدفاع
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دعاء أبوهشيمة
أكد مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الأربعاء، موافقة المكون العسكري على تعيين اللواء الركن يس إبراهيم وزيرا للدفاع.


ووفقا لوكالة الانباء السودانية "سونا"، أعلن مجلس السيادة الانتقالي، اليوم، أنه تمت الموافقة بشكل نهائي علي ترشيح اللواء الركن متقاعد يس إبراهيم يس لمنصب وزير الدفاع.


وأوضح المجلس الانتقالي أنه تم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء لتعيينه ومن ثم اعتماده بواسطة مجلس السيادة وفقا للوثيقة الدستورية.


وفي سياق المتصل، أعلن المجلس أن الاجتماع الذي عقد بالقصر الجمهوري في السادس من مايو برئاسة رئيس مجلس السيادة خلص إلى إقالة وزير الصحة من منصبه، بعد أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة. 


ويأتي قرار إقالة وزير الصحة السوداني "أكرم على التو"، بسبب قراراته الخاطئة في أزمة تفشي فيروس كورونا والتي أدت إلى تسجيل 1661 إصابة و80 وفاة.
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