السعودية تسجل نحو 45 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم، الأربعاء، تسجيل 1905 إصابات جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد.





ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إن إجمالي عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا قد وصل إلى 44830 حالة بعد تسجيل 1905 إصابة جديدة.





وأشارت الصحة السعودية إلى أن 32% من الإصابات الجديدة لمواطنين سعوديين و68% لغير سعوديين.





وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة بلغ 273 متوفي بعد تسجيل 9 حالات جديدة، مشيرة إى أن عدد الحالات الحرجة يبلغ 147 حالة في غرف العناية المركزة.



