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أخبار العالم

بريطانيا تستخدم مياه الصرف الصحي لتتبع بؤر فيروس كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:37 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال تقرير لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن العلماء البريطانيين يتجهون لاستخدام مياه الصرف الصحي في تتبع بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في حالة حدوث موجة ثانية من الوباء.

ويقول التقرير إن خبراء في مياه الصرف الصحي من جميع أنحاء العالم يبحثون في التقنيات التي يمكن أن تساعد في قياس مستوى الإصابة بفيروس كورونا في مجتمع معين، دون الحاجة لإجراء اختبارات.

وأشار الباحثون إلى أن التعرف على فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي يمكن أن يوفر صورة دقيقة عن كيفية انتشار الفيروس.

وتشكلت المجموعة الدولية من قبل مؤسسة أبحاث المياه وتضم مهندسين من جامعة شيفيلد.

يعمل الفريق على تطوير مجموعة من الطرق للنظر في مياه الصرف الصحي ، بما في ذلك جمع وتخزين عينات مياه الصرف الصحي واستخدام الأدوات الوراثية الجزيئية لاكتشاف مستويات الفيروس فيها.

وسجلت بريطانيا اليوم 494 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 33186 شخصا.

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