AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعرض نجل مجدي كامل ومها أحمد لأزمة صحية.. التفاصيل

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:52 م
مجدي كامل
مجدي كامل
Advertisements
عمر صبحي

نشر الفنان مجدي كامل  صورة نجله  الأصغر  "احمد" ، علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام"، وعلق مجدي كامل علي الصورة قائلا: يارب.


وشاركت  الفنانة نيرمين ماهر بالتعليق  علي الصورة قائلة: ربنا يحفظه ويخليه ليكو ويشفيه يارب.


وانضم الفنان مجدي كامل مؤخرًا لمسرحية الملك لير مع النجم الكبير يحي الفخراني، حيث بدأ بالفعل البروفات المكثفة مع تامر كرم مخرج العمل علي شخصية "كنت".


مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور واحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة ، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت ، ومن اخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى.


يذكر أن آخر مشاركات الفنان مجدى كامل الدرامية مسلسل "حدوتة مرة" بطولة غادة عبدالرازق والذى تم عرضه فى السباق الرمضانى السابق والذى حقق نجاحا كبيرا.
View this post on Instagram

يارب

A post shared by Magdi Kamel (@magdiikamel) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يساعد زوجته في المطبخ.. مجدي كامل ومها أحمد بالعزل المنزلي لمجابهة كورونا

رانيا فريد شوقي تهني جمهورها بشم النسيم.. فيديو

ترشيحاتنا

أصوات بكاء وظهور أشباح.. استيقاظ التماثيل ومومياوات مصرية في المتحف البريطاني|شاهد

سر الابتعاد.. مي عمر تكشف حقيقة ندمها على مسلسل الفتوة.. شاهد

مدرس أو سائق تاكسي.. تعرف على المهن المفضلة عند أبو المعاطي زكي

مرتضى منصور لـ الجنايني: اسمع كلام محمود الخطيب ومتجيش جنب عدد الاجانب

انخفاض ملحوظ .. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا اليوم

قرار جديد من لجنة التخطيط بالأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أفخم سيارة رياضية من جيلى تظهر أثناء اختبارها.. صور

أحلى من الكافيهات.. طريقة تحضير فرابتشينو في البيت

مبهجة وأنيقة .. دعاء فاروق تخطف الأنظار بهذه الإطلالة