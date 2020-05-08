غادة عبد الرازق تحتفل بزواجها بهذه الصورة

بزواجها من مدير التصوير هيثم زنتيا على طريقتها الخاصة بعدما أعلنت الخبر أمس الخميس، بنشر صورة لها بفستان زفاف ابيض، ظهرت به في مسلسلها " ارض جو".

وكانت غادة عبد الرازق أكدت في تصريح خاص لـ صدى البلد زواجها من مدير التصوير هيثم زنتيا، بعد انتشار صورة لهما من كواليس اصوير مسلسل سلطانة المعز اشير الى زواجهما.





واعربت غادة عبد الرازق عن سعادتها بهذه الخطوة ، مشيرة الى انها دائما تسعى للاستقرار الاسري.





وكان هناك شائعات ترددت عن وجود علاقة بين غادة عبد الرازق و هيثم زنتيا منذ كواليس مسلسل حكاية حياة في 2012، والتي كانت سببا في نشول خلافات بنيها وبين المخرج محمد سامي.



