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فن

غادة عبد الرازق تؤكد لـ صدى البلد زواجها من مدير تصوير مسلسلها سلطانة المعز

الخميس 07/مايو/2020 - 02:09 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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شروق ابراهيم
أكدت الفنانة غادة عبد الرازق، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، زواجها من مدير التصوير هيثم زنتيا، بعد انتشار صورة لهما من كواليس تصوير مسلسل "سلطانة المعز" تشير إلى زواجهما. 

وأعربت غادة عبد الرازق عن سعادتها بهذه الخطوة، مشيرة إلى أنها دائما تسعى للاستقرار الأسري. 

وكان هناك شائعات ترددت عن وجود علاقة بين غادة عبد الرازق وهيثم زنتيا منذ كواليس مسلسل "حكاية حياة" في 2012، والتي كانت سببا في نشوب خلافات بنيها وبين المخرج محمد سامي. 

وظلت العلاقة بين غادة عبد الرازق وهيثم زنتيا تتأرجح بين الانفصال والارتباط حتى تكللت بالزواج في لوكيشن تصوير سلطانة المعز منذ أسبوعين.

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