هاني رمزي يسترجع ذكرياته مع الراحل إبراهيم نصر بمقطع فيديو

شارك النجم هانى رمزى جمهوره فيديو قديما مع الراحل ابراهيم نصر والإعلامية هالة سرحان، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





وكتب النجم هانى رمزى على الفيديو معلقًا :"ذكريات الأستاذ ابراهيم نصر الله يرحمه".





توفي الفنان إبراهيم نصر، امس الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.





وتم تشييع الجثمان ظهر اليوم، من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، وتم دفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.





يذكر ان إبراهيم نصر شارك في مجموعة من الأفلام، أبرزها "بيت بلا حنان" عام 1976 و"حد السيف" عام 1986. "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990 وحسن اللول عام 1997 وفيلم "اكس لارج" عام 2011 وغيرها من الأفلام المصرية.