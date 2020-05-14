أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 14-5-2020

أهم الأخبار.. علاج الطبيب المصاب بعدم الرؤية على نفقة الدولة.. وزيرة الصحة تعلن خطة التعايش مع كورونا.. و5 جهات لن تعود للعمل في ظل الأزمة وعلى رأسها المدارس