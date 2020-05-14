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توك شو

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 14-5-2020

الخميس 14/مايو/2020 - 08:17 ص
أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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هاجر إبراهيم
عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الخميس 14-5- 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سجل سعر اليورو 17.13 جنيه للبيع و17.01  جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني
سجل سعر الجنيه الإسترليني 19.51 جنيه للبيع و19.39 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى
سجل سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للبيع و4.17 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي 51.14 جنيه للبيع و50.74 جنيه شراء.
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