استعرض "برنامج 8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم، الخميس 14-5-2020.
وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم 4 جنيهات
البصل 10 جنيهات
ملوخية 5 جنيهات
الباذنجان 5.5 جنيه
الفاصوليا 5 جنيهات
الجزر 2.5 جنيه
القلقاس 6 جنيهات
الثوم 20 جنيهًا
الكوسة 3 جنيهات
أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
الكانتلوب 7 جنيهات
الفراولة 7 جنيهات
الموز 10 جنيهات
البطيخ 30 جنيها