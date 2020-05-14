أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 14 - 5 - 2020





وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.





أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 4 جنيهات

البصل 10 جنيهات

ملوخية 5 جنيهات

الباذنجان 5.5 جنيه

الفاصوليا 5 جنيهات

الجزر 2.5 جنيه