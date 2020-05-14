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أسامة عبد العزيز : أردوغان مرعوب من إجراء انتخابات فى تركيا.. فيديو

الخميس 14/مايو/2020 - 02:21 م
أسامة عبد العزيز
أسامة عبد العزيز
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شيرين عادل

قال الكاتب الصحفى أسامة عبد العزيز المتخصص بالشأن التركي  إن كافة ادعاءات الرئيس التركى الباطلة الخاصة بكونه خليفة المسلمين  اكتشفها الشعب التركى وأصبحت على مرأى ومسمع من الجميع . 

وأكد  المتخصص بالشأن التركي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز أن أردوغان يرغب فقط فى تحقيق  أهدافه الاستعمارية وعنده استعداد للدخول فى صراع دامي مع شعبه أو من خلال تدخلاته السافرة  فى شئون الدول.

ولفت  أسامة عبد العزيز ، إلى أن سياسات أردوغان وحليفه تميم حاكم قطر تدعو لتفكيك الدول العربية وتقسيمها سواء فى سوريا ، ليبيا ومحاولته الهيمنة على الكتلة السورية ، الليبية. 

وأشار  المتخصص بالشأن التركى، إلى أن أردوغان الهاجس الوحيد الذى يسطر عليه هو فرض  الخلافة العثمانية على منطقة الشرق الأوسط وهو الأمر الذى بات واضحا أمام الجميع. 

وتابع أسامة عبد العزيز  المتخصص بالشأن التركى ، إلى أن  الرئيس التركى أردوغان بات مرعوبا من إجراء انتخابات تركية خلال الفترة الحالية خاصة بعد كشف ألاعيبه ومخططاته الاستعمارية .

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