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منوعات

متوسط الذكاء وحريص ماديا.. 10 معلومات عن مؤسس فيسبوك في عيد ميلاده

الخميس 14/مايو/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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مريم صليب
أتم مارك زوكربيرج، مؤسس عملاق التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، الخميس، عامه السادس والثلاثين، ويعتبر ذلك الشاب من أبرز الوجوه التي أثرت في العالم في السنين القليلة الماضية. 

تمكن مارك من لفت أنظار العالم إليه بعد تخرجه في الجامعة وإنشاء موقع "فيس بوك" بعد أن تلقى تعليقات سلبية من أساتذته بأنه فاشل ولن يكون مبرمجا متفوقا مهما تطور، خيب مارك ظن كل أساتذته في الجامعة وأنشأ شركته الخاصة باسم "فيس بوك"، وأدهش العالم بسرعة انتشار ذلك الموقع وربط جميع سكان العالم ببعضهم من خلال تلك الشبكة. 

وإليك 10 تفاصيل عن حياة زوكربيرج العملية والشخصية: 

- مارك لم يكن متفوقا دراسيا في جميع مراحل تعليمه بل كان طالبا عاديا للغاية ومتوسط الذكاء بحسب آراء أساتذته لا يملك أي قدرات يمكن أن تدفعك للتنبؤ بما وصل إليه اليوم.

-تخرج مارك في أكاديمية اكسترا في 2002 والتحق بجامعة هارفارد لتطوير موقعه. 

- تزوج مارك  في عمر الـ 28 عاما من صديقته بريسلا تشان. 

- يشير المقربون لمارك إلى أنه رجل حريص، فبرغم الأموال التي يملكها إلا أنه يشتري السلع الغذائية ذات الخصومات ولا يعيش حياة الأثرياء. 

- يهوى مارك ممارسة الرياضة فهو شخص رياضي ولائق بدنيا.

- مثله الأعلى في الحياة هو ألبرت آينشتاين، ويرى أن الموهبة تحتاج أن تثقل وأن يتم استخدامها بالشكل الذي يطورها باستمرار . 

- لا يحب التلصص على حياته فهو يفضل الخصوصية و لا يحب الظهور بشكل مستمر على منصات التواصل الاجتماعي . 

-لا يمكن حظره على فيس بوك.

- في وقت فراغه يلجأ لقراءة الكتب فضلا عن استخدام الإنترنت.
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