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حوادث

صبط شخصين نصبا على سيدة فى 23 مليون جنيه بأسيوط

الخميس 14/مايو/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة الاستيلاء على مبلغ 23,5 مليون جنيه من إحدى السيدات بزعم بيع قطعة أرض بأسيوط.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بقيام (شخصين - مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم والحصول من إحدى المواطنات على مبلغ (23 مليون 500 ألف جنيه) بزعم بيع قطعة أرض مساحتها 780م2 كائنة بمدينة أسيوط عقب إيهامهما لها بملكيتهما لتلك الأرض "خلافًا للحقيقة"وعدم رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وأكدت التحريات صحة البلاغ.. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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