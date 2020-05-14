بعد تأجيلها بسبب كورونا .. التعليم تستعد لـ إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية "النهائي"

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ إعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2020 في صورته النهائية ، بعد أن تم اجراء التعديلات النهائية عليه.
حيث أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن الجداول الجديدة الخاصة بمختلف تتخصصات الدبلومات الفنية على مكتب وزير التربية والتعليم ، و من المنتظر اعلانها بمجرد اعتمادها.
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر تغيير موعد عقد امتحانات "الدبلومات الفنية" لتبدأ من يوم ١٣ يونيو وتستمر حتى ١٩ يوليو ٢٠٢٠.
وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل: "الجدول النهائي لـ امتحانات الدبلومات الفنية سوف يعلن يوم ١٥ مايو ٢٠٢٠ إن شاء الله". وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تكشف ملامح الجدول الجديد لمواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2020.
وقال وزير التربية والتعليم: "يبدأ الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم ١٣ يونيو 2020 وتنتهي ٤ يوليو، وتستغرق ١٦ يوما متقطعة في الأيام الفارغة من امتحانات الثانوية العامة 2020، ثم يعقبها التحريري بعد انتهاء الثانوية العامة".
وتلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سؤالا حول مدى وجود أي قرارات مرتقبة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة أسوة بما تم في امتحانات الدبلومات الفنية 2020.
وقال وزير التربية والتعليم ردا على هذا السؤال: "مواعيد الثانوية العامة كما هي وستبدأ ٧ يونيو بإذن الله".