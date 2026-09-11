معلومات الوزراء: مصر تكثف جهودها لتعزيز مفهوم المدارس الخضراء لدعم التنمية المستدامة

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن الجهود الوطنية والدولية المبذولة لتعزيز مفهوم «المدارس الخضراء»، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التعليم من أجل التنمية المستدامة.
وأوضح المركز،فى الإنفوجرافات، التى نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، أن المدرسة الخضراء هي مؤسسة تعليمية تتبنى نهجًا شاملًا في التعليم من أجل التنمية المستدامة، لا سيما من خلال معالجة قضايا تغير المناخ عبر مناهجها الدراسية ومرافقها وعملياتها وإدارتها وشراكاتها المجتمعية، بهدف تعزيز المعرفة والمهارات المرتبطة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للتنمية المستدامة.
وحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» التي رصدها المركز، توجد حاليًا نحو 112 ألف مدرسة خضراء في 98 دولة حول العالم، في إطار شراكة التعليم الأخضر، فيما تدعو المنظمة الدولية الحكومات والمجتمع التعليمي إلى تحقيق هدف أن تكون 50% من المدارس في كل دولة «خضراء» بحلول عام 2030، إلى جانب دمج قضايا الاستدامة في جميع المناهج الدراسية.
وتطلق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» مسابقات وبرامج إقليمية في دول آسيا وإفريقيا لتعزيز إدارة النفايات والحفاظ على المياه بالمدارس.
وعلى المستوى المحلي، رصد المركز عددًا من المبادرات المصرية في هذا الملف، أبرزها إطلاق مشروع «مدارس صديقة للبيئة» عام 2023 من جانب معهد جوته، ويستهدف المعلمين من جميع التخصصات وطلاب المدارس الحكومية والخاصة، بهدف ترسيخ الموضوعات البيئية بشكل مستدام في الحياة المدرسية اليومية.
وشهد عام 2026 إقامة مبادرة «مدارس خضراء لمستقبل مستدام»، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبنك أبوظبي الأول مصر، والجمعية التعاونية للخدمات البيئية والزراعية والتنمية المستدامة «عين البيئة».
وأطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة «ويل سبرينج مصر»، مسابقة «المدارس الخضراء» ضمن مبادرة «عقول خضراء»، والتي شملت 15 مدرسة في محافظات القاهرة والإسماعيلية والفيوم والإسكندرية خلال الربع الأول من العام الدراسي 2024/2025، بهدف نشر ثقافة الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي بين الطلاب.
وأوضحت الانفوجرافات أن وزارة البيئة نفذت بالشراكة مع مؤسسة «ازرع شجرة للتنمية الاجتماعية» ومدرسة «حياة» الدولية، حملة «تشجير» لزراعة 300 شجرة مثمرة بعدد من مدارس منطقة حدائق القبة بالقاهرة عام 2024، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، ومبادرة «مدرسة خضراء صديقة للبيئة».
وشدد المركز على أن تحقيق الاستدامة داخل المدارس يتطلب تبني عدد من الممارسات اليومية البسيطة، من بينها الحد من استخدام الورق والبلاستيك واستخدام أدوات مدرسية صديقة للبيئة، وعدم إنارة المصابيح نهارًا داخل المدرسة، والحفاظ على المياه عبر تجنب الإسراف والإبلاغ عن أي تسربات، وتقليل النفايات وإعادة تدويرها من خلال فصل المخلفات حسب نوعها، فضلًا عن المشاركة في الفعاليات والرحلات والزيارات التي تنظمها المدارس حول الوعي البيئي والمناخي.