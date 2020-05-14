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مفتي جماعة الإخوان يسيّس الزكاة.. وخالد الجندي يكذبه بما ورد في القرآن

الخميس 14/مايو/2020 - 10:43 م
الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى
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أسامة علي

عرضت "القناة الأولى المصرية"  فيديو" خالد حنفى، مفتى جماعة الإخوان الإرهابية فى أوروبا، وهو يسيس إخراج الزكاة، لخدمة مصالحها.


وقال خالد حنفى خلال الفيديو الذي عرضه برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى المصرية"، أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد مخرج الزكاة إلى بلد آخر.


ورد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن ما صرح به مفتى جماعة الإخوان الإرهابية، يخالف فقه الائمة،وصريح الكتاب والسنة، مستندا على الآية القرآنية " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم". 


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وقال خالد الجندى إن ما ورد في القرآن لم يحدد مكان وزمان إخراج الزكاة، فكيف لـ مفتى جماعة الإخوان الإرهابية تحديدها، والآية القرآنية تتحدث عن إخراج الزكاة لمصلحة الفقير، وليس مصلحة المكان.


وكشف الجندى، أن أهل وفقراء مخرج الزكاة وإن كانوا فى بلد أخرى أولى بالزكاة من غيرهم.


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