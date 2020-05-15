حبس 3 أشخاص لقتلهم شابا وإلقاء جثته بالشارع فى المرج

قررت نيابة المرج، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بـ قتل شاب بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم.
وأمرت النيابة بـ تشريح جثة المجنى عليهن وتكليف مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى الجريمة.
وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لكشف ملابساتها الحقيقية.
وكان قد ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على ٣ أشخاص لاتهامهم بـ قتل شاب بالمرج.
تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة لشخص مجهول ملقى بجثته بالطريق العام.
على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ وتبين أن القتيل فى العقد الثانى من عمره وبه آثار إصابة بطلق نارى وتم نقله إلى المشرحة وقررت النيابة العامة التحفظ على الجثة لحين تحريات المباحث والتوصل إلى الجناة.
ونجحت القوات فى تحديد الجناة وضبطهم من خلال أحد الأكمنة وضبطهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق التى أصدرت قرارها السابق.