أرقام صادمة للإصابات.. هل تصبح دول الخليج بؤرة جديدة لـ كورونا

تشهد بلاد الخليج تزايدا مستمرا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسجلت بلاد الخليج، أمس الخميس، أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كمؤشر ينذر بالخطر الذي قد ينتقل من بلاد أوروبا إلى دول الخليج.
سجلت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، 2039 حالة إصابة بفيروس كورونا ليصل معدل الإصابات الإجمالي إلى 46869 حالة إصابة في البلاد، أما الكويت فقد سجلت 947 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 11975، وسجلت قطر 1733 حالة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 28272 حالة إصابة.
أما الإمارات العربية المتحدة فقد سجلت أمس 698 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 21084 حالة إصابة، فضلا عن الحالات المسجلة في البحرين وسلطنة عمان، والتي يزداد اعداد المصابين فيها يوما بعد يوم، وكان قد أعلن مجلس التعاون الخليجي تسجيل أكثر من 112 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في دول الخليج.
هل تعيش دول الخليج ذروة تفشي الفيروس المستجد؟ وهل تواجه مصيرا مشابها للدول الأوروبية في بداية الأزمة ؟ ، كلها أسئلة تدور في ذهن شعوب بلاد الخليج بعد تزايد أعداد الإصابات، ولكن وفقا لتقرير نشره موقع العربية، فقد سجل العالم إصابة أكثر من 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد من 195 بلد تعافى منهم مليون و462 ألف شخص.
وكانت البلاد الأوروبية هي صاحبة النصيب الأكبر من أعداد الإصابات والوفيات بكورونا منذ بداية الأزمة، فقد توفي أكثر من 160 ألف شخص في أوروبا معظمهم كانوا في المملكة المتحدة، إسبانيا، إيطاليا وفرنسا، ولكن البلاد الأوروبية كانت قد شهدت تسجيل أعداد هائلة للإصابات يوميا في وقت الذروة، ويرجح الخبراء ان ذلك يرجع إلى عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل مسبق، على عكس دول الخليج التي اتخذت الاجراءات الاحترازية منذ تسجيل الإصابات الأولى.
وكذلك بمقارنة الأرقام للإصابات والوفيات، يتضح أن دول الخليج سجلت هذه الأعداد على مدار فترة استمرت حوالي 3 أشهر على عكس دول أوروبا والولايات المتحدة التي تفشي فيها المرض، فالولايات المتحدة سجلت حتى الآن مليون و370 ألف إصابة بفيروس كورونا أما الوفيات فتجاوزت 82 ألف حالة وفاة.