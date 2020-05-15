رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة يتفقد سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة

وتفقد

، أعمال تطوير وتوسعة وإنارة طريق المدخل الشرقي للمدينة بطول 12كم، والمحور المؤدي إلي الجامعة المصرية اليابانية والمحور المؤدي إلي الإسكان الاجتماعي، وكذا أعمال إحلال وتجديد المسطحات الخضراء بالمجاورة 7 بالحي الأول، وتنفيذ المرافق الداخلية للمحور المركزي الغربي، وغير ذلك من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.