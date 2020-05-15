AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط مزرعة بانجو بداخلها نصف طن بـ 7 ملايين جنيه بالإسماعيلية

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:36 م
مزرعة بانجو
مزرعة بانجو
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى  ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالاشتراك مع آخرين فى زراعة وترويج مخدر البانجو على عملائهم وبحوزته نصف طن من ذات المخدر .


تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط ثلاثة أشخاص (مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) تخصصوا فى زراعة وترويج مخدر البانجو بصورة واسعة على عملائهم، متخذين من إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة أبوصوير مسرحًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

اقرأ أيضًا
 عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهدافهم بالمرزعة المشار إليها، وأمكن ضبط أحدهم حال تواجده بالمزرعة .

وضبط بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت ( 500 كيلو جرام ) و مرزعة لنبات القنب المخدر ( البانجو ) مساحتها ( 4 قراريط ) و مبلغ مالى و عدد ( 2 ) هاتف محمول و ميزان .

 بمواجهة المذكور إعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال زراعة المواد المخدرة والإتجار فيها بمشاركة المتهمان الهاربان.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحباط تهريب ٢٣٠ طربة حشيش و٢ قالب هيروين فى بورسعيد

قبل شم النسيم.. مكافحة المخدرات تشن حملات مكبرة لضبط تجار السموم

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما ٧ كيلو هيروين بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

أم بلا رحمة تتخلى عن طفلتها بعد لحظات من الولادة.. والعناية الإلهية تنقذها

هيلثي.. نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة للوقاية من كورونا

أكبر جريمة وفضيحة.. أوباما يرد على اتهامات ترامب بكلمة واحدة

هل تحصل الدولة رسوم مالية على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج ؟

بعد تصدرها الترند.. 15 صورة تبرز أناقة بوسي

باستثمارات٧٠ مليون دولار..خطة حكومية لتوطين صناعة التابلت التعليمي في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية.. تكلفة إطلالات النجمات فى الأسبوع الثالث من رمضان.. دينا الشربينى وياسمين صبري الأبرز

لم يحصل على إجازة منذ 100 يوم .. تضحيات أخصائي تمريض بعزل النجيلة لمحاربة كورونا

الموت أو الوطن.. قصة بطل أفريقي ناضل لتحيا بلاده.. تعرف عليه