ضبط مزرعة بانجو بداخلها نصف طن بـ 7 ملايين جنيه بالإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالاشتراك مع آخرين فى زراعة وترويج مخدر البانجو على عملائهم وبحوزته نصف طن من ذات المخدر .