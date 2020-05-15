نقابة العلاج الطبيعي: فتح باب التسجيل لتكليف خريجي دفعة 2018

قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى،إن وزارة الصحة أعلنت عن بدء حركة التنسيق لتكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي، دفعة 2018 (الدور الأول والثاني).





وأوضح عزت،في بيان له،أن التنسيق الإلكتروني العام للدفعة، سيتم فى ضوء قواعد التوزيع الاحتياج – المجموع- الرغبات - التوزيع الجغرافي طبقا لجهة التخرج، أو محل الإقامة في ضوء النطاقات المتاحة، وذلك للعمل بوحدات الوزارة بالمحافظات، وبعض الجهات الأخرى.





وأوضح عزت، أن كتابة البيانات من المقرر لها أن تستمر حتى 25 مايو 2020، مشيرا إلى أنه قد يجد البعض أن الموقع لم يتيح عمليات التسجيل حتى الآن، إلا أنه سيتم فتح الباب خلال أيام، لافتا إلى أنه سيتم كتابة الرغبات للدفعة من الأول من يونيو 2020 إلى 15 يونيو 2020، على رابط موقع وزارة الصحة المُخصص للتكليف، هو:





http://mhealth.cu.edu.eg/elag/elag2018Result/MainPage.htm





وأوضحت وزارة الصحة، فى إعلانها حول حركة التنسيق لتكليف خريجى كليات العلاج الطبيعى، أنه سيتم التقدم بالطريقة الإلكترونية من خلال الدخول على بوابة الحكومة الإلكترونية، ثم الدخول على رابط خدمة تكليف العلاج الطبيعى، لإدخال البيانات وذلك حتى 25 مايو الجارى، واستيفاء الرغبات خلال الفترة من الأول من يونيو 2020، إلى 15 يونيو 2020، وفى حالة عدم التقدم فى الفترة المُحددة للإعلان سيتم التوزيع على المناطق الشاغرة.







