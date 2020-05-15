قبل الامتحانات .. نائب وزير التعليم يقدم للطلاب 10 وصايا لتحقيق التفوق الدراسي

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أنه كلما اقترب موعد الامتحانات يتسلل إلى بعض الطلاب شعور بأنهم سوف يفشلون في تحقيق التفوق في الامتحانات، بل وقد يصل الأمر للشعور بالفشل في تحقيق حتى النجاح فقط، ويتولد لديهم شعور بالإحباط.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن هذه مشكلة لدى بعض الطلاب وتتسبب في قلق شديد لأسرهم.
وأعلن نائب وزير التربية والتعليم ، أنه قد أثبتت كل البحوث والدراسات وجود علاقة طردية بين تقدير الطالب لذاته ومدى تحصيله الدراسي وإنجازه.
وفي هذا الاطار ، قال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أريد أن أقدم لأبنائي الطلاب الوصايا العشرة لتقدير الذات وتحقيق التفوق الدراسي والتي تتمثل في :
1. كن سعيدا بأي انجاز تحققه حتى يتولد لديك تأكيدات ايجابية ويتلاشى الصوت السلبي داخلك.
2. لا تعقد مقارنات بينك وبين الآخرين حتى لا تشعر بالإحباط. وعمق تحصيلك في المادة الدراسية التي تحبها حتى تشعر بالتميز
3. تمسك بالجدول الذي وضعته للمذاكرة وكن صارما في تحقيق أهدافك. فإدارة الوقت Time management أحد أهم مقومات النجاح في الحياة بشكل عام.
4. احتفل بإنجازاتك حتى تعزز ثقتك بنفسك وتشعر بالتميز حتى يمكنك النهوض سريعا من الفشل .
5. دون إنجاز مذاكرتك في مفكرة خاصة بك حتى تتكون لديك تأكيدات ايجابية حول ذاتك.
6. اختر احد أهم انجازاتك التحصيلية ووضح العوامل التي ساعدتك على تحقيقه.
7. خذ وقتا للاسترخاء وقسطا كافيا من النوم ( من ٦ إلى ٨ ساعات يوميا، تفضل أن تكون ليلا ) وعدم الإكثار من المنبهات ( كالشاي والقهوة ) حتى تحتفظ بنشاطك المستمر.
8. تحدث عن انجازاتك التحصيلية للمقربين منك واقبل منهم المدح والمجاملات. ولا تستمع للمحبطين والمتشائمين.
9. تعاطف مع ذاتك ولا تجلد نفسك أكثر من اللازم عندما تتعرض لفشل في تحصيل احد المواد الدراسية وتذكر نجاحاتك في المواد الدراسية الأخري .
10. عبر عن انفعالاتك الايجابية أو السلبية للمقربين منك وتحلى بالابتسامة حتى تكتسب قدرة على المواجهة .
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : فى النهاية أقول أن النجاح في الامتحانات ليس السبيل الوحيد للنجاح في الحياة، وليس ضامنا له، فهناك أفراد فشلوا في حياتهم الدراسية ولكنهم حققوا نجاحات باهرة في حياتهم العملية( مثل توماس إديسون ) فإذا طلبت من السمكة أن تتسلق الشجرة فإنها ستفشل. والمطلوب منك عزيزي الطالب أن تأخذ بالأسباب والمستقبل بيد الله.
واستكمل تصريحاته قائلا : حتى تكون الفائدة مكتملة فإنني أيضا أدعو زملائي المعلمين وأعزائي أولياء الأمور أن ندعم جميعنا ونشارك في تعديل الصورة الذهنية لأبنائنا الطلاب، لتكون إيجابية، فلنعمل على تشجيعهم لا إحباطهم، فلنحتفل بإنجازهم مهما كان صغيرا، فلنعمل على غرس ثقتهم بذواتهم، وألا نقارنهم بغيرهم، لنساعدهم على تكوين هدف ممكن التحقيق، ولنغرس فيهم اننا فخورون بهم في كل الأحوال ومهما كانت النتائج.