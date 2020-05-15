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تعليم

قبل الامتحانات .. نائب وزير التعليم يقدم للطلاب 10 وصايا لتحقيق التفوق الدراسي

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:15 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، أنه كلما اقترب موعد الامتحانات يتسلل إلى بعض الطلاب شعور بأنهم سوف يفشلون في تحقيق التفوق في الامتحانات، بل وقد يصل الأمر للشعور بالفشل في تحقيق حتى النجاح فقط، ويتولد لديهم شعور بالإحباط.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن هذه مشكلة لدى بعض الطلاب وتتسبب في قلق شديد لأسرهم.

وأعلن نائب وزير التربية والتعليم ، أنه قد أثبتت كل البحوث والدراسات وجود علاقة طردية بين تقدير الطالب لذاته ومدى تحصيله الدراسي وإنجازه.

وفي هذا الاطار ، قال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أريد أن أقدم لأبنائي الطلاب الوصايا العشرة لتقدير الذات وتحقيق التفوق الدراسي والتي تتمثل في :

1. كن سعيدا بأي انجاز تحققه حتى يتولد لديك تأكيدات ايجابية ويتلاشى الصوت السلبي داخلك.
2. لا تعقد مقارنات بينك وبين الآخرين حتى لا تشعر بالإحباط. وعمق تحصيلك في المادة الدراسية التي تحبها حتى تشعر بالتميز
3. تمسك بالجدول الذي وضعته للمذاكرة وكن صارما في تحقيق أهدافك. فإدارة الوقت Time management أحد أهم مقومات النجاح في الحياة بشكل عام.

4. احتفل بإنجازاتك حتى تعزز ثقتك بنفسك وتشعر بالتميز حتى يمكنك النهوض سريعا من الفشل .
5. دون إنجاز مذاكرتك في مفكرة خاصة بك حتى تتكون لديك تأكيدات ايجابية حول ذاتك.
6. اختر احد أهم انجازاتك التحصيلية ووضح العوامل التي ساعدتك على تحقيقه.
7. خذ وقتا للاسترخاء وقسطا كافيا من النوم ( من ٦ إلى ٨ ساعات يوميا، تفضل أن تكون ليلا ) وعدم الإكثار من المنبهات ( كالشاي والقهوة ) حتى تحتفظ بنشاطك المستمر.
8. تحدث عن انجازاتك التحصيلية للمقربين منك واقبل منهم المدح والمجاملات. ولا تستمع للمحبطين والمتشائمين.
9. تعاطف مع ذاتك ولا تجلد نفسك أكثر من اللازم عندما تتعرض لفشل في تحصيل احد المواد الدراسية وتذكر نجاحاتك في المواد الدراسية الأخري .
10. عبر عن انفعالاتك الايجابية أو السلبية للمقربين منك وتحلى بالابتسامة حتى تكتسب قدرة على المواجهة .

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : فى النهاية أقول أن النجاح في الامتحانات ليس السبيل الوحيد للنجاح في الحياة، وليس ضامنا له، فهناك أفراد فشلوا في حياتهم الدراسية ولكنهم حققوا نجاحات باهرة في حياتهم العملية( مثل توماس إديسون ) فإذا طلبت من السمكة أن تتسلق الشجرة فإنها ستفشل. والمطلوب منك عزيزي الطالب أن تأخذ بالأسباب والمستقبل بيد الله.

واستكمل تصريحاته قائلا : حتى تكون الفائدة مكتملة فإنني أيضا أدعو زملائي المعلمين وأعزائي أولياء الأمور أن ندعم جميعنا ونشارك في تعديل الصورة الذهنية لأبنائنا الطلاب، لتكون إيجابية، فلنعمل على تشجيعهم لا إحباطهم، فلنحتفل بإنجازهم مهما كان صغيرا، فلنعمل على غرس ثقتهم بذواتهم، وألا نقارنهم بغيرهم، لنساعدهم على تكوين هدف ممكن التحقيق، ولنغرس فيهم اننا فخورون بهم في كل الأحوال ومهما كانت النتائج.
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