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رياضة

عن أزمة نادى القرن.. عزمى مجاهد: الجبلاية مش طرف.. ومعندناش وقت للكلام الفاضى

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:57 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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يسرى غازى

كشف عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة عن حقيقة تدخل اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى فى إعادة فتح ملف نادى القرن.

قال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": اتحاد الكرة مش طرف ومعندناش وقت نضيعه فى كلام فاضى ودور الجبلاية تتلقى أية شكاوى فقط وإرسالها الى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" والمحكمة الرياضية الدولية دون التدخل فى صلب الأزمات.

أضاف: كان فين مرتضى منصور عندما كان فى مجلس إدارة نادى الزمالك ولماذا لم يعترض على منح لقب نادى القرن لأى ناد آخر ؟ مشددا على أن ملف نادى القرن منذ أمد بعيد.


يذكر أن المهندس هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أكد أن رئيس النادي شكل لجنة خاصة للحصول على لقب القرن والذي تم منحه للأهلي من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وشدد خلال تصريحاته التلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"على أن اللجنة ستكون برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، بالإضافة للمهندس هاني زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى، أعضاء مجلس الإدارة، وستكون اللجنة بإشراف مباشر من رئيس القلعة البيضاء".

وأشار "زادة"، إلى أن اللجنة بصدد جمع كل الملفات الخاصة بالقضية ما بين اللوائح والنتائج وأرقام الفريق فى بطولات الاتحاد الأفريقي، على أن يتم الاستعانة بجميع الخبراء القانونيين والرياضيين، بجانب اللجوء للخبراء الأجانب، وخبراء في لوائح الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي للحصول على حق الزمالك، متوقعا تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية، لاستعادة لقب نادي القرن الذي تم منحه للأهلي.



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