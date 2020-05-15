كل ما تريد معرفته عن خناقة أحمد الفلوكس في كمبوند شهير.. شاهد

كشف الفنان أحمد فلوكس حقيقة واقعة اعتداء أفراد أمن عليه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام. حسابهالفيديوهات





وكتب أحمد فلوكس قائلا: أدي أساس الموضوع، المشكلة أن الأستاذ صاحب الكمبوند صاحب المال والنفوذ الحقيقي وانتم تعلمون جيدا من هم اصحاب كمبوند بـ ه و شركه اداره بيداري علي كل الاخطاء و الافتراءات، و بيستخدم كل أساليب التشهير من تسريب جزء من الفيديو و كلام غير صحيح و إخفاء واقعة تعدي الشوم للتشهير بشخصي و بيستخدم كل نفوذه و طبعا عرفتوا ليه في ممنهج و خصوصا بربط الممر فلول بقي و كده ... طب حضرتك الشتيمة و التشهير ده اسمه ايه مش باردو بلطجة وأسلوب وسخ وقذاره".





وتابع احمد فلوكس قائلا: "عموما انا ردي عليك قانوني و هاخد حقي منك حتي لو كنت شريك اهم الناس ... و مهما كنت واصل فانا معي الله ...... انا اكن كل الاحترام لجميع الناس اللي مدخله رغم كم أساليب الغير المحترمة المتبعة ضدي لابتذاذي".





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وأضاف:" وكنت أتمني ان تكون بالمثل مع حضرتك لكن من الواضح ان المال و النفوذ الحقيقي أخلاقه بتبان ... لو انت فاكر اني خروف فا من الواضح انك بقالك كتير مابتدبحش لله فا نسيت الخرفان شكلها ايه يا باشا..... اتمنى ان تكون علي حق خصوصا و انت اصلا خارج البلاد ....... الله المستعان .. الموضوع اصبح شخصي جدا و لن اترك حقي اولا بعد التشهير بيا و ثانيا لتطهير البلد".





يأتي ذلك بعدما، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو مسجل للفنان أحمد فلوكس من كاميرات مراقبة إحدى بوابات كمبوند شهير أثناء محاولته للدخول، حيث قام بالنزول من سيارته والتعدي على فرد الأمن بالضرب".





وقال أحمد فلوكس فى تصريحات صحفية إن الواقعة مجتزأة وأن الأمن قام بالاعتداء عليه، مشيرا إلى أنه سوف يقاضي من سرب هذا المقطع من كاميرات المراقبة السرية.