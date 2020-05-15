AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كل ما تريد معرفته عن خناقة أحمد الفلوكس في كمبوند شهير.. شاهد

الجمعة 15/مايو/2020 - 08:43 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
Advertisements
ميرنا محمود
كشف الفنان أحمد فلوكس حقيقة واقعة اعتداء أفراد أمن عليه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام. 

وكتب أحمد فلوكس قائلا: أدي أساس الموضوع، المشكلة أن الأستاذ صاحب الكمبوند صاحب المال والنفوذ الحقيقي وانتم تعلمون جيدا من هم اصحاب كمبوند بـ ه و شركه اداره بيداري علي كل الاخطاء و الافتراءات، و بيستخدم كل أساليب التشهير من تسريب جزء من الفيديو و كلام غير صحيح و إخفاء واقعة تعدي الشوم  للتشهير بشخصي و بيستخدم كل نفوذه و طبعا عرفتوا ليه في ممنهج و خصوصا بربط الممر فلول بقي و كده ... طب حضرتك الشتيمة و التشهير ده اسمه ايه مش باردو بلطجة وأسلوب وسخ وقذاره". 

وتابع احمد فلوكس قائلا: "عموما انا ردي عليك قانوني و هاخد حقي منك حتي لو كنت شريك اهم الناس ... و مهما كنت واصل فانا معي الله ...... انا اكن كل الاحترام لجميع الناس اللي مدخله رغم كم أساليب الغير المحترمة المتبعة ضدي لابتذاذي".

اقرأ أيضا:

وأضاف:" وكنت أتمني ان تكون بالمثل مع حضرتك لكن من الواضح ان المال و النفوذ الحقيقي أخلاقه بتبان ... لو انت فاكر اني خروف فا من الواضح انك بقالك كتير مابتدبحش لله فا نسيت الخرفان شكلها ايه يا باشا..... اتمنى ان تكون علي حق خصوصا و انت اصلا خارج البلاد ....... الله المستعان  .. الموضوع اصبح شخصي جدا و لن اترك حقي اولا بعد التشهير بيا و ثانيا لتطهير البلد". 

يأتي ذلك بعدما، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو مسجل للفنان أحمد فلوكس من كاميرات مراقبة إحدى بوابات كمبوند شهير أثناء محاولته للدخول، حيث قام بالنزول من سيارته والتعدي على فرد الأمن بالضرب".

وقال أحمد فلوكس فى تصريحات صحفية إن الواقعة مجتزأة وأن الأمن قام بالاعتداء عليه، مشيرا إلى أنه سوف يقاضي من سرب هذا المقطع من كاميرات المراقبة السرية.
View this post on Instagram

ادي اساس الموضوع ... المشكله ان الاستاذ صاحب الكمبوند صاحب المال و النفوذ الحقيقي و انتم تعلمون جيدا من هم اصحاب كومبوند بيفرلي هيلز و شركه اداره بيداري علي كل الاخطاء و الافتراءات .... و بيستخدم كل اساليب التشهير من تسريب جذء من الفيديو و كلام غير صحيح و اخفاء واقعه تعدي الشوم ووووووزوووووو للتشهير بشخصي و بيستخدم كل نفوذه و طبعا عرفتوا ليه في ممنهج و خصوصا بربط الممر و الجيش فلول بقي و كده ... طب حضرتك الشتيمه و التشهير ده اسمه ايه مش باردو بلطجه و اسلوب و سخ و قذاره .... عموما انا ردي عليك قانوني و هاخد حقي منك حتي لو كنت شريك اهم الناس (راسخ )سابقا ... و مهما كنت واصل فانا معي الله ...... انا اكن كل الاحترام لجميع الناس اللي مدخله رغم كم اساليب الغير المحترمه المتبعه ضدي لابتذاذي ... و اكبر دليل علي هذا مكالمتي للاستاذه الفاضله الكبيره سحر العجاتي و كنت اتمني انت تكون بالمثل مع حضرتك لكن من الواضح ان المال و النفوذ الحقيقي اخلاقه بتبان ... لو انت فاكر اني خروف فا من الواضح انك بقالك كتير مابتدبحش لله فا نسيت الخرفان شكلها ايه يا باشا..... اتمني ان تكون علي حق خصوصا و انت اصلا خارج البلاد ....... الله المستعان @hazem h. hamza .. الموضوع اصبح شخصي جدا و لن اترك حقي اولا بعد التشهير بيا و ثانيا لتطهير البلد من امثالك المنتفعين السابقين للنظام السابق و الكارهين للقوات المسلحه و غير المنتفعين من النظام حاليا ....

A post shared by hulk group (@ahmedfalawks_official) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجان الكترونية.. ريهام حجاج تفتح النار على متابعيها .. تفاصيل جريئة

شاهد.. نبيل الحلفاوي يرد على إمكانية تمثيله مع محمد رمضان

الاختيار يكشف قذارة الجماعة الإرهابية.. وحقوقيون: وثَّق جرائمهم وتاريخهم الأسود.. وأعاد الوعي الوطني للشعب

فيديوجراف.. أحمد فلوكس يعتدى على فرد أمن لهذا السبب

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. الجمهور يسخر من أحمد فلوكس بعد فيديو الاعتداء على عامل أمن.. معلومات لا تعرفها عن مودة الأدهم

أمريكا تكشف عن 14 لقاحا لفيروس كورونا

نتعامل مع الجميع.. ترامب: نعمل على توفير لقاح كورونا للأمريكيين بحلول يناير

بعد حبس مودة الأدهم.. أخطر 4 تطبيقات بث مباشر قد تقودك للسجن

محمد زيدان يكشف سبب انفصاله عن مي عز الدين.. فيديو

خطة تعامل "التعليم" مع أي طالب يصاب بكورونا أثناء امتحانات الثانوية العامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفضل طفلة طول عمري.. منة فضالى تتألق بالكاجوال برفقة العرائس

فستان بقشر السمك.. أروى تتألق في حلقة سوزان نجم الدين مع رامز مجنون رسمي

بعد إجرائها عملية تجميل بالأنف.. 10 صور لـ سوزان نجم الدين تثير الجدل