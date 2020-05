كل ما تريد معرفته عن خناقة أحمد الفلوكس في كمبوند شهير.. شاهد

View this post on Instagram

ادي اساس الموضوع ... المشكله ان الاستاذ صاحب الكمبوند صاحب المال و النفوذ الحقيقي و انتم تعلمون جيدا من هم اصحاب كومبوند بيفرلي هيلز و شركه اداره بيداري علي كل الاخطاء و الافتراءات .... و بيستخدم كل اساليب التشهير من تسريب جذء من الفيديو و كلام غير صحيح و اخفاء واقعه تعدي الشوم ووووووزوووووو للتشهير بشخصي و بيستخدم كل نفوذه و طبعا عرفتوا ليه في ممنهج و خصوصا بربط الممر و الجيش فلول بقي و كده ... طب حضرتك الشتيمه و التشهير ده اسمه ايه مش باردو بلطجه و اسلوب و سخ و قذاره .... عموما انا ردي عليك قانوني و هاخد حقي منك حتي لو كنت شريك اهم الناس (راسخ )سابقا ... و مهما كنت واصل فانا معي الله ...... انا اكن كل الاحترام لجميع الناس اللي مدخله رغم كم اساليب الغير المحترمه المتبعه ضدي لابتذاذي ... و اكبر دليل علي هذا مكالمتي للاستاذه الفاضله الكبيره سحر العجاتي و كنت اتمني انت تكون بالمثل مع حضرتك لكن من الواضح ان المال و النفوذ الحقيقي اخلاقه بتبان ... لو انت فاكر اني خروف فا من الواضح انك بقالك كتير مابتدبحش لله فا نسيت الخرفان شكلها ايه يا باشا..... اتمني ان تكون علي حق خصوصا و انت اصلا خارج البلاد ....... الله المستعان @hazem h. hamza .. الموضوع اصبح شخصي جدا و لن اترك حقي اولا بعد التشهير بيا و ثانيا لتطهير البلد من امثالك المنتفعين السابقين للنظام السابق و الكارهين للقوات المسلحه و غير المنتفعين من النظام حاليا ....