فيديوجراف.. أحمد فلوكس يعتدى على فرد أمن لهذا السبب

أثار الفنان "أحمد فلوكس" الجدل على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، بعد تسريب فيديو له من داخل كمبوند سكني وكان فى حالة عصيبة ملحوظة.





وسخر رواد السوشيال ميديا من الفنان أحمد فلوكس، بعد واقعة الفيديو المسرب له خلال الساعات الماضية.





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يذكر أن الفنان أحمد فلوكس قد أثار الجدل بعد ظهوره في برنامج الجريئة وشيخ الحارة بسبب تصريحاته حول طليقته الفنانة هنا شيحة وهجومه على محمد رمضان.





ولمزيد من التفاصيل حول مشاجرة أحمد فلوكس مع فرد أمن، شاهد الفيديوجراف التالى.