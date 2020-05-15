مش هسيب حقي.. أحمد فلوكس يكشف واقعة اعتداء أفراد أمن عليه





وأضاف أحمد فلوكس ، الأزمة تعود إلى تفاجئه بتعدي أفراد أمن الكمبوند عليه، واعتراضه بالشوم والعصي، بعد منعه من الدخول دون سبب، مشيرًا إلى أنه في الفيديو المنتشر كان يدخل لتحرير محضر بعد الاعتداء عليه، وأنه قام بعمل بلاغ للنجدة من هاتفه.





وتساءل فلوكس، عن كيفية تسريب الفيديو، الذي تم تصويره بكاميرا مراقبة، لافتًا إلى أن هذا الأمر معني بالشركة المختصة بالتأمين، وتساءل فلوكس عن المسؤول عن أفراد الأمن، مؤكدًا أنه سوف يتخذ حقوقه القانونية كافة، بعد تسريب هذا الفيديو، والتشهير به.





يأتي ذلك بعدما، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو مسجل للفنان أحمد فلوكس من كاميرات مراقبة إحدى بوابات كمبوند شهير أثناء محاولته للدخول، حيث قام بالنزول من سيارته والتعدي على فرد الأمن بالضرب.



