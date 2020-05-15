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فن

مش هسيب حقي.. أحمد فلوكس يكشف واقعة اعتداء أفراد أمن عليه

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:39 م
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
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سعيد فراج
قال الفنان أحمد فلوكس، إن الفيديو المنتشر له وهو يعتدي على فرد أمن، تم تسريبه قبل تحريرهم محضرًا، مشيرًا إلى أن المحضر تم تحريره بعد واقعة أخرى لم يتحدثوا عنها ولم ينشروا الفيديو الخاص بها. 

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وأضاف أحمد فلوكس، الأزمة تعود إلى تفاجئه بتعدي أفراد أمن الكمبوند عليه، واعتراضه بالشوم والعصي، بعد منعه من الدخول دون سبب، مشيرًا إلى أنه في الفيديو المنتشر كان يدخل لتحرير محضر بعد الاعتداء عليه، وأنه قام بعمل بلاغ للنجدة من هاتفه. 

وتساءل فلوكس، عن كيفية تسريب الفيديو، الذي تم تصويره بكاميرا مراقبة، لافتًا إلى أن هذا الأمر معني بالشركة المختصة بالتأمين، وتساءل فلوكس عن المسؤول عن أفراد الأمن، مؤكدًا أنه سوف يتخذ حقوقه القانونية كافة، بعد تسريب هذا الفيديو، والتشهير به. 

يأتي ذلك بعدما، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو مسجل للفنان أحمد فلوكس من كاميرات مراقبة إحدى بوابات كمبوند شهير أثناء محاولته للدخول، حيث قام بالنزول من سيارته والتعدي على فرد الأمن بالضرب.

وقال أحمد فلوكس فى تصريحات صحفية أن الواقعة مجتزأة وأن الأمن قام بالاعتداء عليه، مشيرا إلى أنه سوف يقاضي من سرب هذا المقطع من كاميرات المراقبة السرية.
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