هندسة عين شمس تعلن عن تعليمات مهمة ومحدثة لطلاب فرق النقل

أعلنت الصفحة الرسمية بكلية هندسة جامعة عين شمس، عن تعليمات هامة ومحدثة على موقع الكلية خاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني ربيع 2020.
كما أصدرت تعليمات، خاصة بالبحوث، والتي يمكنك معرفتها من خلال الرابط التالي أضغط هنا .
قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس إن الكلية تلتزم بقرارات المجلس الأعلي للجامعات وتم تحديد مصير امتحانات طلاب النقل ليتم تقييم أداء الطلاب لمقررات فرق النقل للفصل الدراسي الثاني على أساس رسالة بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) مع عدم اللجوء إلى الامتحانات الإلكترونية.
وأضاف عميد كلية الهندسة، أنه لا يتم احتساب درجات لأعمال السنة لفرق النقل للفصل الدراسي الثاني ربيع ٢٠٢٠، أو درجات لامتحان منتصف الفصل الدراسي الثاني Midterm، وتأجيل امتحانات مقررات التخلفات.
وأكد خليل أن طلاب الدراسات العليا سوف يؤدون امتحاناتهم حين انتهاء تعليق الدراسة كمثل طلاب الفرق النهائية.