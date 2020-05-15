هندسة عين شمس تعلن عن تعليمات مهمة ومحدثة لطلاب فرق النقل

قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس إن الكلية تلتزم بقرارات المجلس الأعلي للجامعات وتم تحديد مصير امتحانات طلاب النقل ليتم تقييم أداء الطلاب لمقررات فرق النقل للفصل الدراسي الثاني على أساس رسالة بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) مع عدم اللجوء إلى الامتحانات الإلكترونية.



