خروج 12 حالة من عزل كفر الزيات بعد تعافيهم من كورونا.. صور

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن خروج 12 حالة مصابة من مستشفي عزل كفرالزيات عقب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا وتم خروجهم والعودة إلى منازلهم.





قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية إن الحالات الـ 12 تماثلوا للشفاء بشكل كامل، وحالتهم الصيحة مستقرة، وتم السماح لهم اليوم بالخروج من مستشفى عزل كفر الزيات .





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كما أشاد وكيل وزارة الصحة بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في علاج المصابين من فيروس كورونا .





جدير بالذكر أن محافظ الغربية وجه باستمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة القري المعزولة عقب تفشي عدوي وباء "كورونا " لتأمين أرواح وحياة المواطنين .