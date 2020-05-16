2 مليون طلب إعانة.. ارتفاع نسبة البطالة في نيويورك إلى مستوى غير مسبوق

كشفت تقارير إعلامية عن ارتفاع مستوى البطالة في مدينة نيويورك إلى مستوى غير مسبوق، حيث أظهرت البيانات الخاصة بوزارة العمل الأمريكية تقدم أكثر من 1.9 مليون من سكان نيويورك بطلبات إعانة ضد البطالة.





كانت نيويورك تمثل نصف إجمالي عدد السكان العاطلين عن العمل ممن تقدموا بطلبات إعانة خلال الفترة من منتصف مارس حتى السابع من مايو منذ تفشي أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19"، بإجمالي 930 ألف طلب، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".





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وتشير الصحيفة إلى أن ذلك الرقم الضخم يشير إلى كارثة حيث يمثل نحو 21% من القوى العاملة الحكومية في الولايات المتحدة البالغ عددها 9.4 مليون نسمة.، وتعني تلك التقديرات ارتفاع معدل البطالة في أمريكا إلى ما يزيد عن 20%.





بينما حذر خبراء من خطورة تلك البيانات على مستوى البطالة، موضحين أن إعادة فتح بعض أجزاء من الولايات لن يحد من المعدل، لأن ما يقرب من 1.4 مليون من السكان العاطلين عن العمل موجودون في المدينة وضواحيها.



