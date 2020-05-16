إيطاليا تسمح بالسفر من وإلى الخارج ابتداء من 3 يونيو

أعلنت السلطات في إيطاليا عزمها فتح الحدود ابتداء من 3 يونيو والسماح بالسفر من وإلى البلاد، في مؤشر على بدء احتواء وباء كورونا "كوفيد-19"، حسبما أفادت وكالة "رويترز".
يأتي القرار بعد مشاورات للحكومة الإيطالية برئاسة جوزيي كانتي للموافقة على مرسوم يسمح للسفر من وإلى خارج البلاد لبعض البلدان الأوروبية ابتداء من 3 يونيو.
كما تعتزم الحكومة الإيطالية بحسب التقارير إعادة فتح عدد من الشركات ابتداء من يوم الاثنين، مع تطبيق اجراءات احترازية مثل مسافات التباعد الاجتماعي وغيره.
وتجاوزت حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ4.5 مليون إصابة، بينما تخطى حاجز الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ300 ألف.