إيطاليا تسمح بالسفر من وإلى الخارج ابتداء من 3 يونيو

أعلنت السلطات في إيطاليا عزمها فتح الحدود ابتداء من 3 يونيو والسماح بالسفر من وإلى البلاد، في مؤشر على بدء احتواء وباء كورونا "كوفيد-19"، حسبما أفادت وكالة "رويترز".





يأتي القرار بعد مشاورات للحكومة الإيطالية برئاسة جوزيي كانتي للموافقة على مرسوم يسمح للسفر من وإلى خارج البلاد لبعض البلدان الأوروبية ابتداء من 3 يونيو.





كما تعتزم الحكومة الإيطالية بحسب التقارير إعادة فتح عدد من الشركات ابتداء من يوم الاثنين، مع تطبيق اجراءات احترازية مثل مسافات التباعد الاجتماعي وغيره.



