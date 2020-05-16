الداخلية تضبط 333 محلا ومطعما مخالفا لقرارات مواجهة كورونا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بجميع مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.









و أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 984 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 205 قضايا فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.









كما تم ضبط 333 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 1 مكان نشاط تعليمى مخالف.









وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.