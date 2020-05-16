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حوادث

بقيمة ١٢٠ ألف دولار.. الأموال العامة تضبط قضية تحويلات مالية غير مشروعة

السبت 16/مايو/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية "تحويلات مالية غير مشروعة"، ضبط فيها "شخص".

وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (120000 مائة وعشرون ألف دولار أمريكى) بما يعادل (189600– مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألف جنيه مصرى) تم ضبطها مستنديًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

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