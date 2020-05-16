نجم تيك توك يبدع في تقليد اسماعيل ياسين على الهواء.. فيديو

استضافت الإعلامية لميس سلامة ، مقدمة برنامج " توب تيك توك" المذاع على قناة " صدى البلد"، عبد الرحمن محمد أحد مشاهير الـ تيك توك.





وأبدع عبد الرحمن محمد في تقليد الفنان الراحل إسماعيل ياسين، على الهواء، وينشر عبد الرحمن مجموعة من الفيديوهات على تيك توك وهو يقوم بتقليد اسماعيل ياسين.





ومن جانبها عرضت الإعلامية لميس سلامة، مجموعة من فيديوهات التيك توك التي انتشرت بكثرة على السويال ميديا بالإصافة إلى مقاطع فيديو تيك توك قام فنانين بتصويرها.





وقالت لميس سلامة:" بفكركم بمسابقتنا لاختيار أفضل فيديوهات التيك توك في الأسبوع كي يتم عرضها برنامج توب تيك توك".





وتابعت لميس سلامة:" فترة الحظر والبقاء في المنزل لفترات طويلة تحسن العلاقة الأسرية داخل المنزل".