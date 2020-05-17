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فن

بصورة من فيلم السفارة فى العمارة نيرمين ماهر تهنئ الزعيم بعيد ميلاده الـ80

الأحد 17/مايو/2020 - 12:08 ص
عادل امام ونيرمين
عادل امام ونيرمين ماهر
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محمد بدران
حرصت الفنانة نيرمين ماهر على تهنئة الزعيم عادل إمام  بعيد ميلاده الـ80 الذى يوافق يوم 17مايو على طريقتها الخاصة.

ونشرت نيرمين ماهر عبر حسابها على "انستجرام" مقطع من فيلم السفارة فى العمارة وعلقت: "‏عيد ميلاد الزعيم النهارده 🎈🎈🎂🎂".

ويوافق يوم الأحد ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.

ويشارك الزعيم فى السباق الرمضانى بمسلسل مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين. 

"فالنتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ لكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
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