ما هي أنواع النفس المذكورة في القرآن؟.. علي جمعة يجيب

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن تراث المسلمين جدير بالتأمل والاستفادة منه في دراسة النفس البشرية حيث تكلموا عن مراتب وأنواع النفس السبع، فقالوا إن أولاها: النفس الأمارة بالسوء، قال -تعالى-: (إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّى إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ).
وأضاف «جمعة» في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» أن ثاني نوع من مراتب النفس البشرية هي: النفس اللوامة، قال -سبحانه-: (وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ)، وثالث نوع: النفس الملهمة، قال- تعالي-: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ).
وأوضح عضو هئية كبار العلماء أن رابع نوع: النفس المطمئنة، قال -عز وجل-: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ)، وخامس نوع : النفس الراضية ثم النفس المرضية، قال -تعالى-: (ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً )، وسادس نوع: النفس الكاملة، لافتًا: لكل نوع و مرتبة من مراتب هذه النفوس خصائص وعلامات وصفات.
وكان الدكتور على جمعة كشف في تصريح سابق عن أحب أنواع الصيام إلى الله قائلًا إنه الصوم الذي يخلص فيه العبد إلى ربه ولا يخالطه شيء من الرياء والسمعة.
ولفت «جمعة» في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى « فيسبوك» أن الصيام ثلاثة أنواع، أولاها: صوم العموم (العوام) : وهو الصيام عن الأكل والشرب، ثانيها: صوم الخصوص (الخواص) : وهو الصوم عن الطعام والشراب، وصوم الجوارح عن كل ما يغضب الله تعالى.
وتابع المفتي السابق أن النوع الثالث صوم خصوص الخصوص (خواص الخواص) : وهو الصوم عن الطعام والشراب، والجوارح، وصوم القلب عن الغفلة والنسيان، وأن يتذكر دائمًا عظمة الله وقدرته في خلقه وبديع صنعه، فيخضع القلب والجوارح كلاهما لله ـ عز وجل ـ عملًا بقول رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت؛ فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب».
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