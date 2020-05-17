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فن

عودة الخلافات .. سارة الطباخ تتقدم بشكوى ضد محمد الشرنوبي

الأحد 17/مايو/2020 - 04:40 ص
سارة الطباخ ومحمد
سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي
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محمد نحلة
قال المنتج صفوت غطاس نائب رئيس غرفة صناعة السينما، في تصريحات لبرنامج et بالعربي، انه تسلم شكوى جديدة من المنتجة سارة الطباخ، ضد الفنان محمد الشرنوبي.


وأوضحت فيها أنه تم الإخلال بشروط العقد المبرم بينهما، لأن "الشرنوبي" تعاقد على حفلات وإعلانات دون الرجوع لها.



كانت غرفة صناعة السينما المصرية أعلنت عن انتهاء الخلاف بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبى، بعد شهور من المشاكل بينهما.


وعقدت جلسة جمعت رئيس لجنة الشكاوى المنتج صفوت غطاس والمستشار القانوني للغرفة حسين هلال، والمدير التنفيدي للغرفة سيد شقرة والمنتج محسن علم الدين.


وجاء قرار الغرفة بعد الاطلاع على العقود والأوراق المقدمة من المنتجة سارة الطباخ بضروة استكمال محمد الشرنوبي لعقدة مع «الطباخ» وهو ما أقره الأخير تفاديًا لعقوبات كبيرة كان سيتعرض لها.

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