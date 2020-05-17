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سيارات

فوائد وأضرار السوست الاسبور على السيارة

الأحد 17/مايو/2020 - 11:00 ص
السوست الاسبور
السوست الاسبور
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اشرف عطية
يهتم السائقون بسياراتهم وبصيانتها بشكل دوري ودائما يبحثون عن أفضل قطع الغيار لاستخدامها في السيارة، ويجهل الكثير من السائقين أهمية العفشة  وضرورة صيانتها مثل المحرك ويقوم البعض الآخر باستبدال سوست السيارة الأصلية بغيرها سبور بهدف تنشيف العفشة.. وفي هذا السياق نطرح فوائدها وأضرارها علي السيارة.  

تستخدم السوست في السيارة لتساعدها علي امتصاص الصدمات وتخفيفها عند المرور على المطبات كما أنها يحمي السيارة من التأثير السلبي الذي قد يحدث عند ارتفاعها وانخفاضها لفترة طويلة وتطيل عمر المساعد.


فوائد السوست الرياضية :


1- تعمل على تثبيت السيارة عند المنحنيات القوة

2- تثبت السيارة عند زيادة السرعة فجأة

3- تعمل على إزالة اهتزاز المركبة

4- تمنح اليايات الرياضة المركبة طابعًا رياضيا

5- تمكن بعض الانواع من رفع مستوى السيارة عن الارض

6- تقلل من احتكاك الكاوتش بالسيراة في حالة تركيب جنوط اكبر


اضرار السوست الرياضية :

1- تزيد الياي كثيرًا من الطابع الرياضي للسيارة وهو أمر غير محبب من قبل الجميع

2- لا توفر راحة للسائق

3- تضر في بعض الاحيان بالمساعد

4- تضر بالجنوط

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