بشرى: عادل إمام فخر الفن المصرى

نشرت الفنانة بشرى مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فى الصور برفقة الفنان عادل امام وهنأته بعيد ميلاده ال 80.
وكتبت بشرى على الصورة : " كل سنة و انت طيب يا زعيم يا استاذ عادل يا بابا هلال يا من اسعدتنا سنيين و سنيين يا فخر الفن المصرى و تاريخ فى السينما و المسرح و التليفزيون ميتكررش".
وتابعت قائلة: " تانى بحبك وربنا يديك الصحة يا فلانتينو".
ويوافق يوم الأحد ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.
وولد الزعيم في يوم 17 من شهر مايو في عام 1940، في قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.