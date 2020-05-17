بشرى: عادل إمام فخر الفن المصرى

ظهرت فى الصور برفقة الفنان عادل امام وهنأته بعيد ميلاده ال 80. نشرت الفنانة بشرى مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، و





وكتبت بشرى على الصورة : " كل سنة و انت طيب يا زعيم يا استاذ عادل يا بابا هلال يا من اسعدتنا سنيين و سنيين يا فخر الفن المصرى و تاريخ فى السينما و المسرح و التليفزيون ميتكررش".





وتابعت قائلة: " تانى بحبك وربنا يديك الصحة يا فلانتينو".





ويوافق يوم الأحد ذكرى ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.



