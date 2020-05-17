AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ريهام أيمن تشارك جمهورها بصور جديدة لها

الأحد 17/مايو/2020 - 05:10 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
Advertisements
ندى فكري
شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بصور لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 و نشرت ريهام عدد من صورها تخير جمهورها بينهم وعلقت على الصور قائلة :" هاي ، صوره 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 "

وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" ريهام صورك كل قمر زيك و كلهم حلوين ".

وتابعت أخرى قائلة: "قمر في كله".

وأضافت أحد محبيها قائلة: "بحب ستايل لبسك أوي". 

و يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان أحدث أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. ريهام أيمن في أحدث جلسة تصوير لها

شاهد.. ريهام أيمن تستمتع بيوم الأربعاء علي طريقتها الخاصة

ريهام أيمن في أحدث إطلالة مع ابنتها.. شاهد

صور مبهجة.. ريهام أيمن تحتفل مع عائلتها بعيد شم النسيم.. شاهد

شاهد.. ريهام أيمن تحتفل بيوم الأرض

كيف تقضي ريهام أيمن يومها في الحجر المنزلي.. شاهد

ترشيحاتنا

رامي دياب بعد مشاركته في الاختيار: شعرت برهبة من أمير كرارة

اخبار الفن .. وفاة والد ممثلة لبنانية بسبب حريق .. وآسر ياسين يدعم محمد رمضان بسبب البرنس

برئاسة مدبولي.. العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع لتحديد إجراءات عيد الفطر

لازم حظر في العيد.. أستاذ علم الأوبئة يكشف كارثة يرتكبها المصريون مع الكمامة

مفتاح التعافي من كورونا.. أهمية فيتامين د لمقاومة الفيروس القاتل

فى ذكرى وفاتها.. تعرف على عدد زيجات الفنانة وردة

AdvertisementS

في ذكرى وفاة وردة.. تعرف على سر منعها من دخول مصر

موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا

بعد قليل .. بيان عاجل من هيئة كبار العلماء عن صلاة العيد في ظل وباء كورونا

خلال ساعات.. الحكومة تحسم الجدل حول فرض حظر التجول الشامل في العيد

بأسعار أقل من القاهرة بــ41 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا بالصعيد ومطروح عقب عيد الفطر

مجلس الوزراء: علينا التعايش مع فيروس كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: غلق جميع المحلات والمولات والشواطئ والحظر من الـ 5 عصرًا من الأحد المقبل لـ 6 أيام

الأوقاف: نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتليفزيون من مسجد السيدة نفيسة

برئاسة مدبولي.. العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع لتحديد إجراءات عيد الفطر

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات والمعاهد أول يوليو المقبل

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

الكاف يزف بشرى سارة لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها للحامل.. 10 فوائد لتناول الخوخ

وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده في حريق .. تفاصيل

بدمج الأسود مع الأحمر.. نسرين طافش بإطلالة محتشمة