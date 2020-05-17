ريهام أيمن تشارك جمهورها بصور جديدة لها

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بصور لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





و نشرت ريهام عدد من صورها تخير جمهورها بينهم وعلقت على الصور قائلة :" هاي ، صوره 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 "





وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" ريهام صورك كل قمر زيك و كلهم حلوين ".





وتابعت أخرى قائلة: "قمر في كله".





وأضافت أحد محبيها قائلة: "بحب ستايل لبسك أوي".



