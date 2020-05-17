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أخبار العالم

سوريا تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 58 حالة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" إنه سيتم رفع الحجر الصحي عن منطقة السيدة زينب في ريف دمشق بعد أكثر من شهر على تطبيقه هناك.

وأضاف البيان: "المجلس الاستشاري متعدد القطاعات والاختصاصات المنعقد فيها والمعني بفيروس كورونا، قرر رفع الحجر الصحي المطبق على المنطقة "عد إنهاء المسح الصحي والمخبري والفحوصات الطبية للسكان المخالطين والحالات المؤكدة والجوار وعدم تسجيل أي إصابة جديدة بالفيروس منذ 2 من الشهر الجاري".

وطلبت وزارة الداخلية السورية عزل المنطقة بشكل كامل في الثاني من الشهر الماضي، حتى إشعار آخر، وقررت الحكومة السورية في 25 من الشهر الماضي رفع عزل كان مفروضا على بلدة عين منين بريف دمشق مطلع ذلك الشهر، بعد تسجيل حالة وفاة بالفيروس فيها.

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