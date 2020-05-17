عودة الدوري.. مصدر يكشف 3 جهات تتحمل تكاليف فحص كورونا للاعبين

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن الجهة المنوط بها تحمل التكاليف المالية الخاصة بالكشوفات الطبية على اللاعبين وبقية عناصر المنظومة الرياضية فى حال صدور قرار حكومي باستئناف المسابقة المحلية منتصف شهر يونيو القادم.
وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، أكد أن الحكومة تدرس عودة فتح الأندية الرياضية ومراكز الشباب والنشاط الرياضي تدريجيًا في منتصف يونيو القادم.
وقال المصدر ذاته، إن اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني خاطبت وزارة الشباب والرياضة؛ من أجل المشاركة في تحمل جزء من تكاليف الفحوصات الطبية للاعبي الدورى الممتاز فى الـ 18 فريقا المشاركين بالمسابقة المحلية.
ولفت إلى أن الجبلاية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة سوف يتحملون تكلفة الكشوفات الطبية وتكاليف عودة الدورى المحلي من إقامة للفرق في الفنادق خلال الفترة المرصودة للانتهاء من المسابقة المحلية، مضيفا أن الأندية سوف تتحمل أيضا جزءا من تكاليف الفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا من أجل الإطمئنان على سلامة وصحة عناصر المنظومة الرياضية.
يذكر أن التصور الذي تمت مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن أنه في حال الحصول على الضوء الأخضر لاستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التي وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى :
ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.
ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.
ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.
- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.
- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التي تستضيف اللاعبين والمباريات.
- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام في ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعي.
- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.
- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.