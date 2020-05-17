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حوادث

القبض على إخواني هارب من الإعدام في قضية اقتحام مركز شرطة سمالوط بالمنيا بعد فض رابعة

الأحد 17/مايو/2020 - 07:36 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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ايمن رياض
تمكنت ادارة البحث الجنائي بمركز شرطة سمالوط شرق المنيا، من ضبط متهم إخواني هارب من حكم بالإعدام في قضية اقتحام مركز الشرطة.

تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لضباط البحث الجنائي بمركز سمالوط شرق بتواجد أحد عناصر الإخوان الهاربين بنطاق دائرة المركز.


وشكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز ومعاونة النقيب خالد جمال وتم وضع خطة أمنية محكمة تم من خلالها ضبط المدعو "إبراهيم- و –م" 42 عاما، بمركز سمالوط ينتمي لجماعة الإخوان، وهارب من تنفيذ حكم الإعدام شنقا في القضية رقم  9310 لسنة 2014 المعروفة إعلاميا باقتحام المركز عقب أحداث فض رابعة والمحكوم فيها بجلسة 12سبتمبر 2018.
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