القبض على إخواني هارب من الإعدام في قضية اقتحام مركز شرطة سمالوط بالمنيا بعد فض رابعة

تمكنت ادارة البحث الجنائي بمركز شرطة سمالوط شرق المنيا ، من ضبط متهم إخواني هارب من حكم بالإعدام في قضية اقتحام مركز الشرطة.





تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لضباط البحث الجنائي بمركز سمالوط شرق بتواجد أحد عناصر الإخوان الهاربين بنطاق دائرة المركز.







