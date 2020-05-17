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محافظات

محافظ مطروح: لا شواطئ أو حدائق خلال عيد الفطر

الأحد 17/مايو/2020 - 08:53 م
محافظ مطروح: لا شواطي
محافظ مطروح: لا شواطي او حدائق خلال عيد الفطر
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ايمن محمود

اكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  انه تم التوجيه لرؤساء مجالس المدن ورؤساء القرى بغلق الشواطئ علي طول الساحل الشمالي  وكذلك الحدائق خلال اجازة عيد الفطر المبارك. 

وأضاف  انه تم التوجية بمنع  تواجد أي تجمعات سواء بالشواطي او الحدائق   أو على الكورنيش على ان يتم التنفيذ بالتنسيق مع عناصرالشرطة المدنية.

واشار وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة السيطرة على منافذ الدخول للمحافظة وعدم السماح بدخول أي وسائل نقل للرحلات الجماعية، وذلك في  إطار مواجهة فيروس كورونا ومنعا لنقل العدوى. 



ووجه  شعيب  بضرورة السيطرة على منافذ الدخول للمحافظة وعدم السماح بدخول أي وسائل نقل للرحلات الجماعية ، طوال فترة العيد وذلك في  إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء  لمواجهة فيروس كورونا ومنعا لنقل العدوى. 


كما وجه بالاستمرار في إجراءات التطهير  بالشوارع والمنشآت الحكومية  والمدارس والجامعات . 
 
ودعا  الاجهزة التنفيذية بالمرور كل في نطاقه مع تطبيق القانون وتوجيهات رئيس  مجلس الوزراء علي الجميع خاصة القرى السياحية لافتا انه سيتم المرور عليها للتاكد من التزامها   بالتعليمات وعدم  استخدام الشواطئ.. او حمامات السياحة او الكافيهات.
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