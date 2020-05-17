محافظ مطروح: لا شواطئ أو حدائق خلال عيد الفطر





اكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انه تم التوجيه لرؤساء مجالس المدن ورؤساء القرى بغلق الشواطئ علي طول الساحل الشمالي وكذلك الحدائق خلال اجازة عيد الفطر المبارك.





وأضاف انه تم التوجية بمنع تواجد أي تجمعات سواء بالشواطي او الحدائق أو على الكورنيش على ان يتم التنفيذ بالتنسيق مع عناصرالشرطة المدنية.





واشار وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة السيطرة على منافذ الدخول للمحافظة وعدم السماح بدخول أي وسائل نقل للرحلات الجماعية، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا ومنعا لنقل العدوى.













ووجه شعيب بضرورة السيطرة على منافذ الدخول للمحافظة وعدم السماح بدخول أي وسائل نقل للرحلات الجماعية ، طوال فترة العيد وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا ومنعا لنقل العدوى.









كما وجه بالاستمرار في إجراءات التطهير بالشوارع والمنشآت الحكومية والمدارس والجامعات .