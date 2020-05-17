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ثقافة

أشرف عبد العزيز يدعم مبادرة 1000 كاتب لمساندة الدولة في القضاء على الشائعات

الأحد 17/مايو/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أعلنت اللجنة الإعلامية لـ مبادرة 1000 كاتب، دعم أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، محام لكثير من مشاهير الفن والرياضة والشخصيات العامة بمصر والوطن العربي.

وتهدف الحملة إلي وعي الشباب  بمخاطر المرحلة والالتزام بتوجيهات الدولة، وعدم نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والإضرار بالأمن القومي.

وقالت اللجنة إنه تم وضع برنامج أنشطة  مختلفة  لدعم وتحفيزالشباب خلال  المرحلة القادمة، وذلك من خلال وسائل التواصل الأجتماعي.

وأعلنت اللجنة من قبل عن دعم  كلا من: النجم احمد عبد العزيز، والإعلامية دينا شرف الدين، والنجمة مادلين طبر، وذلك من خلال فيديو أعربت فيه عن دعمها الكامل لشباب المبادرة والحملة، مؤكدين أهمية دور المبادرة ودعمها للظروف الحالية ومواجهه كورونا.

وأشادوا ببرنامج الحملة لدعم الشباب، كما وجهوا رسالة لمؤسس المبادرة  بالاستمرار وأن يكون الألف كاتب مليون ووصف من أطلق فكرة الحملة  بالذكاء.

وأعلنت اللجنة عن دعم اللواء هاني غنيم الخبير الأستراتيجى رئيس المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية و محمد عزام عضو مجلس أمناء المجلس العربي للمسئولية المجتمعية.

وذكرت اللجنة الإعلامية لمبادرة 1000 كاتب، في بيانات سابقة عن دعم  الإعلامي الكبير طارق علام، ودكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة لحملة مبادرة 1000 كاتب  لدعم الدولة لمكافحة كورونا، وتهدف الحملة إلي توعية الشباب بمخاطر المرحلة والالتزام  بتوجيهات الدولة، وعدم نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والإضرار بالأمن القومي.

وأعلنت اللجنة من قبل عن دعم دكتور  محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة و الفنانه سيمون والفنان نضال الشافعي والنجم طارق لطفي والإعلامية بوسي شلبي والفنان الكبير سامح الصريطي للحملة وذكرت اللجنه ايضاُ أن ابرز الداعمين وسفراء الحملة د. هويدا مصطفي عيمدة كلية الإعلام جامعه القاهرة، والسفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق ولواء اركان حرب د. سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق.

كما أعلنت اللجنة عن دعم الإعلامي الكبير د.عمرو الليثي، وعالم  الًاثار د.زاهي حواس كسفراء للحملة، وكذلك الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وأعربوا جميعاُ عن دعمهم للحملة  والمبادرة لدعم الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت اللجنة الإعلامية للمبادرة رغبة الكثير من الشخصيات العامة والمؤثرة في المجتمع دعم الحملة والمبادرة.

تقدم الحملة برنامج متكامل من  أنشطة متنوعة فى مختلف التخصصات الثقافية "الكتابة والغناء وتقديم الفيديوهات الهادفة والساخرة وأنشطة أخرى كثيره".

وأشاد محمود حجاج مؤسس مبادرة 1000 كاتب، بدعم الشخصيات العامه وأهمية المشاركة المجتمعية، وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن مشاهير آخرين من الفن والسياسية خلال الأيام القادمة.

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