جمال سليمان: جورج وسوف موال للنظام السوري وأصالة ضده .. فيديو

قال الفنان السورى جمال سليمان، إنه يتمنى الرجوع إلى بلده، وتدخل أحد الشخصيات لعودته مرة أخرى بشرط الاعتذار عما بدر منه من معارضة للنظام السوري ، الأمر الذى رفضه.

جاء ذلك خلال استضافة جمال سليمان فى حلقة اليوم مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

اقرأ ايضا: الفنان السورى جمال سليمان: بلدى محطم وأصبح تحت عدة وصايات.. فيديو

وقال الفنان جمال سليمان، إن الفنان جورج وسوف موالى للنظام السورى تماما، بينما الفنانة أصالة لها موقف ضد النظام لم يتغير.

وكشف جمال سليمان،رفضت العودة لسوريا رغم إغراءات النظام، وطموحى يقال عني أنى تعاملت بشرف اتجاه بلدى.

وتابع:أن الموقف فى سوريا يتغير قريبا.