AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رشا مهدى تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

الأحد 17/مايو/2020 - 10:14 م
عادل امام، رشا مهدي
عادل امام، رشا مهدي
Advertisements
محمد بدران

حرصت الفنانة رشا مهدى على تهنئة الزعيم عادل إمام  بعيد ميلاده الـ80 الذى يوافق اليوم 17مايو.

ونشرت رشا مهدى عبر حسابها على "انستجرام" صورة وعلقت: "‏كل سنة وانت الزعيم‏ كل سنه وانت متربع على عرش الفن‏ كل سنه و انت ساكن كل القلوب ‏كل سنه و انت بترسم بسمه على كل الوشوش ‏كل سنه و انت طيب و بصحة و سعاده و نجاح ‏كل سنه و انت اجمل واحلى و اقوى ‏كل سنة و انت البهجه ‏كل سنه و انت عادل إمام ✨ ‏⁧‫#فخامة_الإسم_تكفي‬⁩ ‏ عيد ميلاد سعيد 🎂❤️🇪🇬🎉".

ويوافق يوم الأحد ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.

ويشارك الزعيم فى السباق الرمضانى بمسلسل مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

 

"فالنتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاء صادق تهنئ الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ80

كل سنه وانت الزعيم.. هالة صدقى تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ80

ربنا يخليك لينا يا حبيب وشقيق العمر.. إسعاد يونس تهنئ الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده

دايما تمتعنا بأعمالك.. صفية العمرى تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ80

منى ممدوح تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ80

كل سنة وانت قادر على إسعاد الناس.. بسمة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

ترشيحاتنا

ناسا تكتشف كونا موازيا لعالمنا.. تفاصيل

بنك التنمية الصناعية: توفير قروض بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 8% للمشروعات الصغيرة

ترامب لـ فوكس نيوز: لدينا معلومات مقلقة عن أصل كورونا في ووهان

نادي النيل كلمة السر.. الصريطي يكشف سبب صداقته مع محمود الخطيب

توقف حركة القطارات والمترو بداية من أول أيام عيد الفطر وحتى نهاية الأسبوع

من 300 إلى 5 آلاف جنيه.. عقوبة مخالفة ارتداء الكمامة بعد تصريحات رئيس الحكومة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا

بالفوطة.. مايا دياب تبهر متابعيها بروتين عناية لشعرها .. فيديو

خاص من الخرطوم.. سودانية لـ صدى البلد: تأقلمنا مع كورونا.. ونلتزم بساعات الحظر