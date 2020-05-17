رشا مهدى تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

حرصت الفنانة رشا مهدى على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ80 الذى يوافق اليوم 17مايو.

ونشرت رشا مهدى عبر حسابها على "انستجرام" صورة وعلقت: "‏كل سنة وانت الزعيم‏ كل سنه وانت متربع على عرش الفن‏ كل سنه و انت ساكن كل القلوب ‏كل سنه و انت بترسم بسمه على كل الوشوش ‏كل سنه و انت طيب و بصحة و سعاده و نجاح ‏كل سنه و انت اجمل واحلى و اقوى ‏كل سنة و انت البهجه ‏كل سنه و انت عادل إمام ✨ ‏⁧‫#فخامة_الإسم_تكفي‬⁩ ‏ عيد ميلاد سعيد 🎂❤️🇪🇬🎉".

ويوافق يوم الأحد ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الـ80 حيث ولد عام 1940 بمحافظة الدقهلية.

ويشارك الزعيم فى السباق الرمضانى بمسلسل مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فالنتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.