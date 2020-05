رشا مهدى تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

View this post on Instagram

‏كل سنة و انت الزعيم ‏كل سنه و انت متربع على عرش الفن ‏كل سنه و انت ساكن كل القلوب ‏كل سنه و انت بترسم بسمه على كل الوشوش ‏كل سنه و انت طيب و بصحة و سعاده و نجاح ‏كل سنه و انت اجمل واحلى و اقوى ‏كل سنة و انت البهجه ‏كل سنه و انت عادل إمام ✨ ‏⁧‫#فخامة_الإسم_تكفي‬⁩ ‏ عيد ميلاد سعيد 🎂❤️🇪🇬🎉