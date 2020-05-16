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فن

رشا مهدى توجه رسالة لـ جمهورها

السبت 16/مايو/2020 - 09:24 م
رشا مهدى
رشا مهدى
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محمد بدران

نشرت الفنانة رشا مهدى صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة ساحرة. 

وظهرت رشا مهدى ترتدى سترة باللون الاصفر مكشوف الكتفين وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة. 

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الجذاب واكتفت بوضع أحمر الشفاه  وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. 

وعلقت رشا مهدى على الصورة، قائلة: "وحشتونى" ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

على جانب آخر تواصل رشا مهدى تصوير مسلسلها الجديد "طاقة حب" والذى تغير إلى هذا الاسم مؤخرا بدلا من "إطمنى"، ويشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي.

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.

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وحشتوني ❤

A post shared by Rasha Mahdi (@rashamahdi) on

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