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فن

رشا مهدي تشيد بمسلسل 100 وش لـ نيللي كريم وآسر ياسين.. شاهد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:09 م
رشا مهدي
رشا مهدي
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مصطفى كرم

علقت رشا مهدي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر على نجاح مسلسل"100وش" للفنانه نيللي كريم وآسر ياسين

ونشرت رشا مهدي صورة نيللي كريم وآسر ياسين وعلقت قائلة "‏كاملة و نيللي و آسر عاملين حاجه عظمه  مقدرش اقول عليها غير السهل الممتنع  الف مبروك  بجد مستمتعه بالمسلسل ده أوي".

فيما تواصل رشا مهدى تصوير مسلسلها الجديد "طاقة حب" والذى تغير إسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى"، ويشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.

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